Ein Übungsprojekt bereitet die Schüler des Abschlussjahrgangs an der Liebfrauenhausschule Herzogenaurach auf die Prüfung des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses vor. Das Ziel im Rahmen des Projekts ist üblicherweise die Bestückung des Liebfrauenhaus-Standes am Herzogenauracher Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr suchte die Schulfamilie aufgrund der veränderten Bedingungen eine coronakonforme Alternative.

Spiel, Kalender, Leckereien

So entstand schnell die Idee, Geschenke für die Tafel Herzogenaurach zu produzieren, die zu Weihnachten verteilt werden können.

Die Jugendlichen der Klassen 9 a und 9 M haben im Fach Technik ein Gesellschaftsspiel hergestellt, im Fach Wirtschaft einen Kalender gestaltet und im Fach Soziales "Geschenke aus der Küche" kreiert. Die Schüler planen für das Praxisprojekt ihren gesamten Arbeitsvorgang, organisieren in dem von ihnen gewählten Praxisfach Zeit und Material und präsentieren abschließend ihre Ideen. Die im Unterricht entstandenen Produkte wurden nun in der Aula des Liebfrauenhauses den Vertretern der Tafel vorgestellt und übergeben. Kerstin Preißler