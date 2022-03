Am Montag, 28. März, startet das Gesellige Singen. Im Zwei-Wochen-Rhythmus findet die Veranstaltung montags um 16 Uhr in der Wandelhalle statt. Angestimmt werden Volks- und Wanderlieder. Unter der Leitung von Edmund Seller, unterstützt von Toni Seller und Ewald Kiesel erfreut sich die Veranstaltung seit mehr als 30 Jahren großer Beliebtheit, heißt es in der Pressemeldung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. In Bad Bocklet startet das Gesellige Singen eine Woche später, am 4. April. Der Zugang zu den Veranstaltungen ist kostenfrei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Foto: Nina Pereira Santo