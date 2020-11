Bis die Bagger im Baugebiet "Löhlein" in Tretzendorf rollen können, so wie hier seinerzeit in Neuschleichach, als das Bild entstanden ist, wird noch einige Zeit vergehen. Der Gemeinderat Oberaurach billigte in seiner Sitzung am Donnerstagabend in Trossenfurt den Vorentwurf für das Änderungsverfahren. Foto: Christian Licha/Archiv