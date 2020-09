Das Rathaus setzt sich für einen Kreisverkehr ein, der den Gewerbepark A 71 an die B 19, die Staatsstraße 2245 sowie die Autobahnanschlussstelle anbinden soll. Aktuell ist hier eine Ampelkreuzung in Betrieb. Bürgermeister Nico Rogge (CSU) erwartet, dass durch die Ansiedlung des Onlinehändlers Amazon in dem Gewerbegebiet das Verkehrsaufkommen an der Kreuzung zunehmen wird. Er habe sich an das staatliche Bauamt Schweinfurt als zuständige Behörde gewandt und gebeten, zu prüfen, ob die neue Situation einen Kreisel notwendig macht. Rogge sieht das geplante Verteilzentrum von Amazon zudem als weiteres Argument, dass Oerlenbach auf den Neubau der B286 angewiesen ist. Die B 286 neu sei wichtig, um den Lieferverkehr zu verteilen und betroffene Ortsteile zu entlasten. lbo