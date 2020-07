Gemeinde Kunreuth kommt in diesem Jahr ohne Kreditaufnahme aus

Die Gemeinde Kunreuth ist schuldenfrei und kann ihre vielfältigen Aufgaben in diesem Jahr ohne die Aufnahme eines Kredites wahrnehmen. Das trug Manuela Holm, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg, in der Gemeinderatssitzung in Kunreuth vor.

Wegen der Kanalsanierung wird wohl im nächsten Jahr eine Kreditaufnahme nötig sein. Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Kunreuth für 2020 ist bei den Einnahmen und Ausgaben auf etwa 2,5 Millionen Euro festgesetzt, der Vermögenshaushalt auf etwa 1,8 Millionen Euro. "Das bedeutet beim Verwaltungshaushalt eine Steigerung von 96 950 Euro", berichtete Manuela Holm. Beim Vermögenshaushalt beträgt die Steigerung fast 500 000 im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der Gemeinde Kunreuth an den Betriebskosten für Abwasser beträgt circa 105 000 Euro. Das ist eine Erhöhung um etwa 13 000 Euro. Vom Verwaltungshaushalt können 371 000 Euro in den Vermögenshaushalt übernommen werden.

Danach ging Manuela Holm auf geplante Maßnahmen ein und empfahl den Räten, die vorhandenen Mittel sparsam zu verwenden und den Kredit im nächsten Jahr so gering wie möglich zu halten.

Ortsdurchfahrt Regensberg

Die Räte wollten wissen, warum für die Ortsdurchfahrt Regensberg nur 7100 Euro eingeplant sind, da sich diese in einem schlechten Zustand befindet. Bürgermeister Ernst Strian (Demokratie) antwortete, dass das Geld nur für Reparaturmaßnahmen gedacht sei. Für weitere Maßnahmen gebe es keinen Plan.

Für einen Bürgerbus sind Ausgaben in Höhe von 10 000 Euro festgesetzt. Das Gremium fragte sich, ob man damit ein Fahrzeug anschaffen kann und ob es bereits ein Konzept für den Einsatz gibt. "Wir haben erst Geld eingestellt, um starten zu können. Ein Konzept ist wohl da, aber es ist noch nicht spruchreif", erklärte Strian.

Es gibt die Idee, dass der Bürgerbus ab 7 Uhr Richtung Baiersdorf und Kersbach fährt, damit Bürger zur Arbeit gelangen. Ab 9 Uhr könnten Besorgungsfahrten starten. Am Wochenende könnte der Bus verliehen werden. "Das Transportkonzept muss Akzeptanz haben, sonst kann man das einstampfen, wenn niemand mitfährt", meinte der Bürgermeister. Er teilte mit, dass es Interessierte gebe, die sich als Fahrer zur Verfügung stellen würden. Außerdem müssen noch verschiedene Genehmigungen eingeholt werden und auch eine Zusammenarbeit mit der Tagespflege ist angedacht.

Für die Veranstaltungswiese am Sportheim Kunreuth sind 10 000 Euro an Ausgaben im Haushalt 2020 eingestellt. "Das ist, damit man wieder mal was gerade hinstellen kann", erklärte der Bürgermeister. Er erzählte, dass ein Zirkus hier sein Zelt nicht aufschlagen konnte, weil das Gelände zu uneben ist.

Außerdem wollte das Gremium wissen, warum für Grundstücke 100 000 Euro eingeplant sind. Hier erklärte Ernst Strian, dass Nutzflächen gekauft werden sollen, damit sich die Gemeinde baulandmäßig erweitern kann.