Lobpreis und Predigt in einem ehemaligen Küchenstudio, der Duft von frischem Kaffee und ein Topf voller heißer Würstchen - die Gottesdienste der Freien Christengemeinde Saaletal sind einfach anders. Seit Anfang Oktober hat sich die Gemeinde, die im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden beheimatet ist, in der Friedhofstraße 13 in Hammelburg eingerichtet. Nach über sechs Jahren in der Bahnhofstraße soll es nun am neuen Standort direkt neben der Kfz-Zulassungsstelle nahtlos mit der Gemeindearbeit weitergehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Freikirche.

Pastorin Jutta Dünnebier und mit ihr die gesamte Gemeinde freuen sich über die neuen Räumlichkeiten, die viel Raum für Kreativität und christliche Gemeinschaft bieten. Auf rund 340 Quadratmetern Fläche befindet sich ein Gottesdienstbereich mit Leinwand, Beamer und Bühne sowie ein Café mit Büffet und Küche. Alles ist modern gestaltet, große Grünpflanzen sorgen für ein wenig Wintergartenatmosphäre und ein Spielbereich für die Kinder soll auch jungen Familien einen entspannten Gottesdienstbesuch ermöglichen.

"Bei der Freien Christengemeinde Saaletal wird biblische Lehre und gelebte Gemeinschaft großgeschrieben", betont Jutta Dünnebier. Die Predigten wollen helfen und dazu ermutigen, das Leben in der Verbindung mit Gott zu gestalten und festen Halt im Glauben zu finden, und wer möchte, kann sich segnen oder für persönliche Anliegen beten lassen. Beim Zusammensein danach wird geredet, gegessen und gelacht. Keiner bleibt allein. Unter der Woche sorgen verschiedene Kleingruppen für Kontakt und Austausch.

Gäste sind jederzeit willkommen. Gottesdienst ist sonntags um 10 Uhr. red