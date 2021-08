Heike beudert

Die Schwedenprozession in Münnerstadt gehört zu den kirchlichen Traditionsveranstaltungen in der Stadt. Sie geht auf ein uraltes Gelöbnis zurück. Jährlich am 8. September wird dieser gelobte Feiertag gefeiert als Dank dafür, dass die Stadt bei den Schwedenkriegen in der Mitte des 17. Jahrhunderts vor Zerstörung verschont geblieben ist. Die Rettung schrieb die Bevölkerung damals der Fürbitte der Muttergottes zu. Bis heute wird am gelobten Feiertag daran erinnert.

Auch in diesem Jahr wird dies wieder der Fall sein. Allerdings wird es heuer wegen der Corona-Pandemie erneut nur Andachten an den Stadttoren und keine Prozession geben.

Grund ist die weiterhin stark reduzierte Teilnehmerzahl für Prozessionen sowie die geltenden Beschränkungen für den Einsatz von Musik während einer Prozession. Die Andachten finden am Mittwoch, 8. September, zeitgleich um 14.30 Uhr statt. Vor den drei Stadttoren (Jörgentor, Oberes Tor und Dicker Turm, Innenhof ehemaliges Jugendhaus) werden von den Anwohnern Altäre aufgebaut.

In Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof wird der Andachtsraum abgesperrt und entsprechend der Abstandsregeln bestuhlt. Pfarrer P. Markus Reis weist daraufhin, dass keine Anmeldung für den Besuch einer Andacht nötig ist.

Er bittet die Besucher jedoch, sollte es an einer Station keine Sitzgelegenheiten mehr geben, auf eine der beiden anderen auszuweichen.