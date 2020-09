Das Coronavirus lichtet den Terminkalender des Gartenhobbyvereins mehr und mehr. Seit März sind sämtliche Veranstaltungen ausgefallen, und an diesem Zustand wird sich auch in den kommenden Monaten nichts ändern. So beschlossen Vorstand und Ausschuss in ihrer Herbstsitzung, die für Oktober geplante Informationsveranstaltung mit einem Vertreter der Polizei sowie den Bastelabend im November abzusagen. Auch der Adventsabend, die Weihnachtsfahrt und die Besichtigung einer Sektkellerei werden gestrichen. Obwohl Covid-19 das Veranstaltungsangebot gnadenlos schrumpfen lässt, so sind die Gartenfreunde doch nicht untätig. Auch während der Pandemie bepflanzen und pflegen sie das große Priester- und Schwesterngrab neben dem katholischen Gotteshaus sowie die Grünanlagen vor dem Pfarrhaus, am Ehrenmal, beim Anwesen Nastvogel und vor dem Rathaus. Außerdem sorgen sie dafür, dass sich das vom Gartenhobbyverein an der Prügeler Straße gebaute Steinwappen in einem ordentlichen Zustand befindet. Für das Erntedankfest am 4. Oktober wollen die Hobbygärtner die Pfarrkirche Mariä Geburt mit Früchten von Feld und Garten schmücken. "Eine jahrzehntelange Tradition, die wir auch in diesen schwierigen Zeiten fortsetzen sollten", erklärt Vorsitzender Norbert Kerling. bkl