Ohne Fahrer rollte am frühen Mittwochmorgen ein Audi gegen einen Stromkasten, ehe das Auto an einer Mauer zum Stehen kam. Kurz nach 5 Uhr hielt ein 23-Jähriger mit seinem Audi vor einem Wohnanwesen in der Rodacher Straße und verließ das Auto, weil er noch schnell etwas holen wollte. Dabei vergaß er jedoch, seien Audi A3 ordnungsgemäß zu sichern. Folglich rollte der Audi rückwärts bergab und kam erst nach dem Bahnübergang auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Mauer zum Stillstand. Zuvor kollidierte der A3 mit einem Stromkasten der Deutschen Bahn und richtete erheblichen Schaden daran an. Deshalb musste ein Notfallmanager der Deutschen Bahn von der Polizei verständigt werden. Der Gesamtschaden an dem Stromkasten, der Mauer und dem Audi lässt sich mit rund 10 000 Euro zusammenfassen.