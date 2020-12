Es ist eine lange und gute Tradition, dass in der Adventszeit für die Schüler der Berufsschule und den Berufsfachschulen ein ökumenischer Adventsgottesdienst stattfindet. In diesem Jahr konnte dies in der gewohnten Form leider nicht erfolgen, Corona-Pandemie und Distanzunterricht seit 9. Dezember ließen dies nicht zu. So hatte die Fachabteilung Religion die Idee, einen interaktiven und videobasierten Weihnachtsgottesdienst zu entwickeln.

Dankbar ist Schulleiter Rudolf Schirmer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kronach, die wie jedes Jahr die weihnachtlich geschmückte Christuskirche zur Verfügung stellte. Durch die mediengestalterische Kompetenz der Religionsabteilung unter Federführung von Studienrat Florian Ohnemüller entstand ein besinnlicher und einfühlsamer interaktiver Videogottesdienst, der Mut macht und zum Nachdenken in dieser schwierigen Zeit anregt. Die Lorenz-Kaim-Schule lädt alle ein, den Weihnachtsgottesdienst unter www.bs-kronach.de bei "Aktuelles" zu verfolgen. hs