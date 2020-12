Die Sehnsucht nach Licht, Lebendigkeit und Frieden ist das Thema der Adventsbegegnungen des katholischen Frauenbunds (KDFB) in Herzogenaurach. Eine feierliche Adventsandacht stand im Zeichen dieser Worte, "Lebkuchen to go" gebacken in Herzogenaurach und eine Kerze sollten zu Hause den Abend beenden, berichtet Ille Prockl-Pfeiffer.

Adventliche Grüße werden auch mit der Dezemberausgabe des KDFB-Hefts ausgeteilt, um den Kontakt mit den Mitgliedern in diesen Zeiten nicht zu verlieren. Die älteren Mitglieder, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und meistens zu Hause bleiben müssen, würden sich jedes Jahr auf kleine Weihnachtsgeschenke freuen, heißt es in der Pressemitteilung.

Besonders lädt der KDFB in der Adventszeit ein, das Adventsfenster in der Hauptstraße 10 (neben der Bäckerei Greller) zu besuchen. Fleißige Hände haben dekoriert und der Krippenbauverein hat eine Kinderkrippe aufgebaut, in der auch viele Tiere sind. Hoffnungsvolle Gedanken neben Sternen laden ein, kurz innezuhalten. Außerdem haben sich die Frauen ein Adventsrätsel ausgedacht, das jeden Adventssamstag für eine Woche neu startet. Die Buchstaben werden gesammelt und ergeben dann am 20. Dezember ein Lösungswort. Dieses kann mit Adresse und Telefonnummer in den Briefkasten (Daßler) neben dem Fenster eingeworfen werden. Anschließend wird das Los gezogen und eine Überraschung des Frauenbundes kommt ins Haus.

Beendet werden die KDFB-Adventsaktionen am 24. Dezember morgens, wo in der alljährlichen "Sternenaktion" diejenigen mit einem Stern beschenkt werden, die an Heiligabend arbeiten. Dieses Jahr nicht mit einem selbst gebackenen Stern, sondern mit einem von Rosi Gehr in den vergangenen Wochen gehäkelten oder aus Perlen gestalteten Stern. red