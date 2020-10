1960 besuchte Ingo Cesaro aus Kronach als junger Autor erstmals die Frankfurter Buchmesse. Seit dieser Zeit war diese Messe ein fester Termin in seinem Jahreskalender. Und Cesaro kam jedes Jahr mit mindestens einem neuen Buchprojekt von der Messe zurück. Diese Kontakte waren die Garantie dafür, im nächsten Jahr wieder mit einer Neuerscheinung bei der Buchmesse vertreten zu sein. In diesem Jahr scheiterte dies jedoch an Corona.

Der Verleger und Buchkünstler Johannes Häfner und Ingo Cesaro trafen sich erstmals 2001 bei der Frankfurter Buchmesse. Cesaro bot ihm eine Auswahl von Engel-Gedichten an. In den folgenden Jahren gestaltete und verlegte Johannes Häfner circa 30 aufwendige und großformatige Künstlerbücher mit Cesaros Engel-Gedichten.

Ein bibliophiles Buch

In Gesprächen in Frankfurt entstand die Idee, eine Reihe mit Frankfurter Buchmessen-Büchern herauszubringen. Johannes Häfner gewann den Börsenverein für eine Unterstützung, damit der Preis niedrig gehalten werden konnte. Es war schon etwas ganz Besonderes, ein bibliophiles Buch, das teilweise bei der Messe entstand. 17 Ausgaben, dazu zwei Sonderbände, liegen mittlerweile vor. Die Engel-Gedichte stammen aus dem Band "Aus dem Schatten der Engel", allerdings sind seit 2016 neue Engel-Gedichte abgedruckt, und auch die Aufmachung wurde etwas geändert.

Da der Verlag coronabedingt 2020 nicht in Frankfurt ausstellen konnte, entschied der Verleger, trotzdem das Frankfurter Buchmessen-Buch unter dem Titel "Frankfurter Buchmessen-Buch extra" herauszubringen. Das Besondere ist eine ausklappbare Grafik von circa 80 Zentimetern Länge, die in der Mitte eingebunden ist. Dazu kommen Transparentblätter und eine Erweiterung auf 20 Seiten. Zwei Corona-Gedichte von Cesaro, dieses Mal nur in der deutschen und englischen Fassung, enthält die 20. Ausgabe. Die englische Fassung stammt wieder, wie schon seit vielen Jahren, von Lawrence Guntner.

Buchvorstellung 2021

Zusammen mit der Ausgabe von 2021 wird dann das 2020er Buchmessen-Buch am Verlagsstand bei der Frankfurter Buchmesse 2021 vorgestellt. Somit gibt es für Sammler keine Unterbrechung. red