Am Donnerstagmittag ist auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bamberger Straße in Forchheim ein geparkter silberner Mercedes angefahren worden. Hierbei wurde die vordere Stoßstange vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag in der Kantstraße, wo ein geparkter schwarzer Toyota an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Forchheimer Polizei in Verbindung zu setzen.