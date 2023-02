Zwei Unfälle bei schlechtem Wetter und wegen zu hoher Geschwindigkeit haben sich auf der A 73 in Forchheim ereignet. Kurz nach Mitternacht war am frühen Donnerstagmorgen der 29-jährige Fahrer eines BMW in Richtung Bamberg unterwegs, als er bei sehr starkem Niederschlag eine zu hohe Geschwindigkeit wählte. Er geriet ins Aquaplaning und kam ins Schleudern. So prallte er zunächst nach links und dann auch nach rechts in die Leitplanken. Er hatte noch Glück und blieb unverletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Einige Stunden später hatte der Starkregen zu Schneefall gewechselt und die Fahrbahn war schneebedeckt. Der 57-jährige Fahrer eines Renault wollte ebenfalls zu schnell in Richtung Norden vorankommen, geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und stieß mit dem Heck in die Außenschutzplanke. Auch dieser Fahrer blieb unverletzt, aber sein Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird hier auf etwa 11.000 Euro geschätzt.