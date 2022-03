Am Freitag, 18. März, findet ab 17 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung zum Übertritt in die fünfte Jahrgangsstufe des Herder-Gymnasiums Forchheim statt, zu der alle interessierten Eltern und Kinder eingeladen sind. Das Herder-Gymnasium bietet vier Ausbildungsrichtungen; es ist musisches, sprachliches sowie humanistisches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium . Die Schule legt Wert auf Toleranz, ein positives Schulklima und ein harmonisches Miteinander der gesamten Schulgemeinschaft. Eine Vielzahl von Zusatzangeboten steht bereit. Am Samstag, 26. März, findet um 10 Uhr eine weitere Informationsveranstaltung zum Kennenlernen des musischen Zweigs ebenfalls online statt. Die Beratungen zur Instrumentenwahl finden am Samstag, 2. April, nach Anmeldung in Präsenz statt. Genauere Hinweise zur Teilnahme an den drei genannten Veranstaltungen stehen im Internet unter www.herder-forchheim.de. red