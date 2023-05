Mit einer sehr guten Beteiligung von fast 600 Wanderfreunden in allen Altersgruppen, von 5 Monaten (Kinderwagen) bis 91 Jahre, haben die Heroldsbacher Naturfreunde ihre 50. Volkswanderung abgeschlossen. Vorsitzender Edgar Büttner berichtete, dass sich an den bisher durchgeführten 50 Volkswanderungen insgesamt rund 28.000 Bürgerinnen und Bürger beteiligten.

Die Wanderung 2023 stand unter dem Motto „Rund um die Bachrankenweiher“. Nach der Startzettelausgabe am Kuratenhaus führte die ca. acht Kilometer lange Strecke die Wanderer bei bestem Wanderwetter durch Oberheroldsbach und auf dem Rennweg vorbei an der Bildeiche weiter nach Reuendorf. Hier schlug man den Weg nach Poppendorf ein. Bei der St.-Georgskirche überquerten die Wanderer die Kreisstraße. Nun war es nicht mehr weit zur Verpflegungsstelle, welche am gemeindlichen Sport- und Freizeitplatz von Poppendorf zur Stärkung der Wanderer aufgebaut war. Als Besonderheit der Jubiläumsveranstaltung spielten hier die Poppendorfer Musikanten zur Unterhaltung auf.

Vorsitzender Büttner dankte Landrat Dr. Hermann Ulm für die Übernahme der Schirmherrschaft. Das war schon im Dezember 2019 passiert, da der ursprüngliche Wandertag-Termin der 1. Mai 2020 hätte sein sollen. Aber dann kam erst einmal Corona dazwischen.

Für die Wanderer ging es dann auf dem Radweg zurück nach Heroldsbach zum Ziel Kuratenhaus. Wer die Wanderstrecke mit allen Kontrollstempeln bewältigt hatte, erhielt im Ziel eine schön gestaltete Urkunde, welche den Vogel des Jahres, das Braunkehlchen, und die Blume des Jahres, die kleine Braunelle, zeigte, ausgehändigt. Als besondere Wandertrophäe wurde auf Wunsch ein Holzbierdeckel, bedruckt mit dem Naturfreundezeichen, ausgegeben.

Bei der Pokalvergabe wurden die von der Gemeinde Heroldsbach , von der Raffeisenbank Heroldsbach , von Bürgermeister Edgar Büttner, von Jürgen Thomas PTG Planungsgesellschaft und von der Sparkasse Forchheim gestifteten Wanderpokale an die

fünf Vereine und Gruppen mit der zahlenmäßig stärksten Beteiligung überreicht. Das waren: 1. SpVgg/DJK Heroldsbach /Thurn mit 102 Teilnehmern, 2. Naturfreunde Heroldsbach mit 89 Teilnehmern, 3. Stammtisch „Die Soeddn“ mit 52 Teilnehmern, 4. Gesangverein Liederkranz Poppendorf mit 36 Teilnehmern, 5. Musikverein Heroldsbach mit 33 Teilnehmern. red