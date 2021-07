Zum bevorstehenden Ferienbeginn stellen die Karpfenland-Gästeführer Christiane Kolbet, Leonhard Thomann und Kutschfahrten Hock ihre Angebote für den Sommer vor.

So gibt es zwei Wanderungen rund um den Biergarten. Am Samstag, 24. Juli, startet um 15 Uhr die Tour rund um den „Rosenkeller“ in Linden mit Besuch der Mauritiuskirche in Kästel. Am 15. August um 15 Uhr gibt es eine Wanderung rund um den Felsenkeller Utz bei Weppersdorf.

Am 31. Juli um 15 Uhr berichtet Teichwirt Leonhard Thomann vom Leben des Teichwirts. Start ist an der St. Josefkapelle in Poppenwind.

Speziell für Familien wurde eine Wanderung auf den Spuren der Räuber durch die Grethelmark konzipiert. Termin ist der 1. August um 14 Uhr. Los geht es am Spielplatz in Förtschwind. Wer den Aischgrund lieber vom Planwagen aus erkundet, der hat am Sonntag, 25. Juli, 8. August und 5. September um 15 Uhr Gelegenheit dazu.

Information und Anmeldung für die Wanderungen unter Telefon 0151/26211382, für die Kutschfahrten unter Telefon 0157/7574 3608. red