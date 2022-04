Eine Unfallflucht hat sich am Mittwochabend in Forchheim ereignet. Um 20.50 Uhr hatte ein 18-Jähriger seinen grauen Ford Fiesta in der Bügstraße am Fahrbahnrand geparkt. Als er dann gegen 23.10 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein erheblicher Unfallschaden von circa 3000 Euro an der linken hinteren Fahrzeugseite verursacht worden war. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.