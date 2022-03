Ein 69-jähriger Anwohner in der Milchhofstraße in Ebermannstadt hat am Montagvormittag festgestellt, dass die Steinabdeckung seines Torpfostens beschädigt war. Vermutlich wurde die Steinplatte von einem Lastwagen, der in diesem Zeitraum vor Ort war, angefahren. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden, Telefon 09194/7388-0.