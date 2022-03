Eine Verkehrsunfallflucht hat sich in der Zeit von Mittwoch, 16.17 bis 17.20 Uhr, in der Sendelmühlstraße in Kleinsendelbach ereignet. Dabei wurde ein grauer Dacia Sandero am rechten Fahrbahnrand beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Heckstoßfänger und am Kotflügel hinten links einen Schaden von etwa 3000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.