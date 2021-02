Eine Unfallflucht im Gegenverkehr hat sich am Mittwoch bei Gößweinstein ereignet. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Skoda auf der Staatsstraße 2685 von Gößweinstein in Richtung Leutzdorf . Kurz vor der Abzweigung nach Etzdorf kam der Dame ein dunkelblauer Mittelklassewagen entgegen und touchierte mit dem linken Außenspiegel den Spiegel des Skoda . Im Anschluss fuhr der bislang Unbekannte in Richtung Gößweinstein davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Polizisten aus Ebermannstadt sicherten an der Unfallstelle eine dunkelblaue Spiegelverkleidung des Verursacherfahrzeugs. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Beamten ermitteln wegen einer Straftat der Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt und suchen Zeugen . Personen, die Hinweise auf das dunkelblaue Verursacherfahrzeug, an dem offensichtlich die Abdeckung des linken Außenspiegels fehlt, geben können oder den Unfallhergang beobachtet haben geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09194/7388-0 bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden.