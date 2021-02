Am Samstagvormittag, um 10.20 Uhr, ereignete sich auf der A9, in Fahrtrichtung Berlin, kurz vor der Anschlussstelle Weidensees , ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht . Ein unbekannter weißer BMW befuhr die linke Fahrspur und scherte im Anschluss unmittelbar vor einem Pkw auf der mittleren Fahrspur ein, so dass dieser stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei geriet er ins Schleudern und kollidierte mit einem Sattelzug auf der rechten Fahrspur. Von dem geschädigten Sattelzug und dem weißen BMW fehlt jede Spur. Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth bittet alle möglichen Zeugen darum, welche sachdienliche Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher mit dem oben genannten Fahrzeug nennen können, sich unter der Telefonnummer 0921/5062330 zu melden. pol