Der Saal der Gaststätte „Lindenhof“ war beim Ehrungsabend zum 125-jährigen Bestehen des Männergesangvereins (MGV) Erholung Heroldsbach proppenvoll.

Voller Leidenschaft sangen alle Chöre. Ein bestens aufgelegter Jubiläumschor mit dem erfrischenden Klang singender Männer unter ihrem Chorleiter Christof Meier begeisterte die Zuhörer.

Staunen, lachen und immer wieder Überraschungen waren angesagt, als Schriftführer Norbert Dippacher die Chronik über 125 Jahre Revue passieren ließ. Als 1996 der MGV überraschend von heute auf morgen einen Chorleiter suchte, erinnerte man sich an Christof Meier, der seit fünf Jahren Mitglied im Verein war. Nach langer Überzeugungsarbeit übernahm er den MGV Heroldsbach 1997 als Chorleiter . Er, ein aus dem Norden stammender „Siemensianer“, und ein fränkischer Männerchor mussten erst einmal zusammenfinden. Und er brachte frischen Wind in den Chor, dessen Sänger ja immer älter wurden.

Unter seiner Leitung nahm der MGV zwei CDs mit insgesamt 25 Liedern auf. Höhepunkt war der Fernsehauftritt anlässlich der Verleihung der Zelterplakette in Miltenberg. Meier singt nicht nur im Männerchor des Fränkischen Sängerbundes, sondern auch im Liederkranz Poppendorf.

„Die Gemeinschaft, der Spaß am gemeinsamen Singen, die gewachsenen Freundschaften, das ist es, was alle Sänger so lange im Verein lässt“, sagte Ehrenvorsitzender Georg Wahl. Drei bestens aufgelegte Chöre – der Jubiläumschor, der MGV Eintracht Thurn und der gemischte Neue Chor – boten eine Vielfalt und Fülle an Liedern.

Geehrt wurden für 70 Jahre Singen im Chor des MGV Erholung Willi Brunner und Eduard Rascher, für 65 Jahre Andreas Gügel und Ehrenvorsitzender Georg Wahl. Seit 60 Jahren unterstützt Helmut Saam den MGV, seit 40 Jahren Richard Gügel und Michael Lindenberger. Für 25-jährige Vereinsmitgliedschaft wurde Florian Hofmann geehrt, für 40 Jahre Hanfried Graf von Bentzel, Alois Eisen, H.W. Eisen, Pankraz Kraus, Erwin Bögelein, Johannes Rösch, Armin Büttner, Peter Büttner, Werner Freund und Wilfried Midek. 50 Jahre ist Martin Meßbacher dabei, 60 Jahre Helmut Saam und Rodobald Kraus. Geehrt für 65 Jahre wurden Andreas Gügel, Josef Frank , Richard Dippacher und Oswin Gügel. 70 Jahre halten dem Gesangverein die Treue Willi Brunner, Eduard Rascher und Helmut Fees.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Roland Bergner, Georg Mehl, Peter Müller , Hermann Wunderlich, Gerwald Kabat, Martin Heinrath, Hans Dippacher und Georg Schmitt ernannt.

„Sie sehen, Singen hält jung“, sagte Vorsitzender Wolfgang Eisen mit Blick auf die Geehrten. Beim Festabend war für jeden Geschmack etwas dabei. Das Publikum dankte mit begeistertem Beifall. wi