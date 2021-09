Die Band „The Jamily“ tritt am Samstag, 18. September, um 19.30 Uhr im Königsbad Forchheim auf. Die „Rockin’ Family“ aus Forchheim bietet bestes Entertainment, versprechen die Organisatoren des Konzerts vom Jungen Theater Forchheim (JTF). Zum Repertoire gehören Rock- und Funk-Klassiker der 70er und 80er Jahre von Queen über Rolling Stones , Mother’s Finest, Billy Idol und Santana bis Prince. Spiellaune, ein abwechslungsreiches Programm und vielseitiger Sound sollen den Funken überspringen lassen. Inzwischen eine Institution auf der Bühne, entstand die Band irgendwann dynamisch aus dem harten Kern der Musiker verschiedener Bands , die sich regelmäßig zu den mittlerweile etablierten und überregional beachteten Jam-Sessions in Forchheim treffen.

Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim zum Beispiel im NN-Ticket-Point Forchheim , Hornschuchallee 7, in der Lottoannahmestelle Kefferstein, Hornschuhallee 21, sowie jederzeit online unter www.jtf.de. red