Am Dienstag, 27. Dezember, um 18 Uhr lädt der Kulturkreis Ebermannstadt zum traditionellen Weihnachtskonzert mit dem Bamberger Streichquartett und Pierre Martens (Fagott) in die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus ein. Es erklingen Werke von J. S. Bach, A. Vivaldi , F. Manfredini, Mozart und Beethoven . Professor Pierre Martens interpretiert Fagottkonzerte von Vivaldi und Mozart . Das renommierte Bamberger Streichquartett begleitet und gestaltet das beliebte Weihnachtskonzert . Wie jedes Jahr übernimmt das Ensemblemitglied Karlheinz Busch die Moderation. Eintritt: 14 Euro (sechs Euro für Schüler und Studenten) an der Abendkasse ab 17 Uhr.

Foto: Karlheinz Busch