Den 90. Geburtstag feierte Kunigunda Batz in Mittelehrenbach . In diesem Dorf ist die Jubilarin mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Nach ihrer Schulbildung arbeitete sie bei Bauern. Mit 24 Jahren hat sie ihren Andreas, ebenfalls ein Mittelehrenbacher, geheiratet und eine Familie gegründet. So kümmerte sich die Jubilarin um den Haushalt, ihre beiden Töchter und den Sohn und verrichtete die Arbeiten in ihrer Nebenerwerbslandwirtschaft. Drei Kühe versorgte sie und hegte, pflegte und erntete die Kirschen und anderes Obst aus eigenem Anbau.

„Ich war Milchfrau“, erzählt Kunigunda Batz den Gratulanten. Das war ein Nebenjob, den es so nicht mehr gibt. Kunigunda Batz betreute die Milchsammelstelle. Die Landwirte gaben die Milch bei ihr ab; hier wurde die Milch dann von den Milchlastwagen geholt und zum Pasteurisieren gebracht. Früh und abends war Kunigunda Batz in ihrer Milchsammelstelle für die Landwirte im Dorf da.

Das Dorfleben mit den Traditionen und Vereinen lag der Jubilarin stets besonders am Herzen. „Sie war Gründungsmitglied des Sportvereins “, erinnert Tochter Brigitte, das einzige noch lebende Kind der Jubilarin. Kunigunda Batz nickt. „Das Schwimmen habe ich im Erwachsenenalter gelernt.“

Eine fleißige Kirchgängerin

Für die Dorffeierlichkeiten hat sie Küchla gebacken und gekocht oder Girlanden für den Osterbrunnen gebunden, und auch an Pfarrfahrten nahm sie teil. Stricken ist ebenfalls eine der Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Jubilarin, einer fleißigen Kirchgängerin, die noch heute täglich am Gottesdienst teilnimmt, wenn nicht in der Kirche , dann zumindest vor dem Fernseher.

Verwandte, Bekannte, zwei Enkel , zwei Urenkel und stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar gratulierten Kunigunda Batz bei ihrer Geburtstagsfeier im Schlosshotel Haidhof. map