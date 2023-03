Die Schützengesellschaft Waischenfeld kürte nach drei Jahren Corona-Pause ihre neuen Scheibengewinner und Könige im Gasthaus Polster in Hubenberg. Der vorherige Schützenkönig Alfred Görl wurde von Reinhard Stenglein (38,8-Teiler) abgelöst.

Vizekönig wurde Robin Görl (129,8), gefolgt von Horst Schmitt (166,0). Auch bei der Damen gab es einen Wechsel. Die neue Damenkönigin Irmgard Wolf (224,8) löste Selina Schreiber ab. Vizekönigin wurde Selina Schrüfer (237,8), gefolgt von Juliane Schnörer (520,8). Neue Jugendkönigin wurde Caitlin Steinbrügger (250,6), Jugendvizekönig wurde Finn Trapp (346,1).

Die Ehrenscheibe holte sich Emanuel Schnörer mit einem 15,6-Teiler und verwies Gisela Schwarzäugl (32,9) und Selina Schrüfer (40,8) auf die Plätze 2 und 3. Die Seniorenscheibe gewann Karl Schnörer (301,1), gefolgt von Reinhold Jöbstel (306,1) und Roland Stiefler (350,4).

In diesem Jahr gab es insgesamt acht Jubiläumsscheiben anlässlich diverser runder Geburtstage und goldener Hochzeiten von Schützenmitgliedern. Die Scheibe von Petra und Uwe Dressel ging an Selina Schrüfer mit einem 15,5-Teiler. Dora Haas konnte ihre Jubiläumsscheibe an Klaus Schmitt (101,9) überreichen. Die Scheibe von Wolfgang Huppmann holte sich Reinhard Schrüfer (46,0), die Geburtstagsscheibe von Werner Neubig Jan Zeilmann (54,3). Wolfgang Schmitt überreichte seine Jubiläumsscheibe an Julian Schmitt (107,3), und die Scheibe von Hermine und Roland Stiefler ging an Bettina Jöbstel (81,7). Eine weitere Geburtstagsscheibe von Otto Wolf wurde an Horst Schmitt (86,1) überreicht.

Anlässlich ihrer goldenen Hochzeit spendierten Juliane und Karl Schnörer eine Scheibe, bei der Selina Schrüfer (99,7) den ersten Platz belegte. Den Jugendwanderpokal holte sich Caitlin Steinbrügger. Die besten Teiler auf Serie schossen Selina Schrüfer (27,3), Robin Görl (31,3) und Alfred Görl (42,4), bei der Jugend Caitlin Steinbrügger (38,0), Finn Trapp (134,1) und Tim Heumann (160,0).

Die besten Serienergebnisse erzielten Selina Schrüfer (102,6 Ringe), Robin Görl (101,2) und Horst Schmitt (98,0), bei der Jugend Caitlin Steinbrügger (99,8), Finn Trapp (76,0) und Levi Rösch (68,8).

Sportleiter Julian Schmitt führte zusammen mit Vorsitzendem Fridolin Schnörer durch den geselligen Abend. Beide gaben einen Zwischenstand zum Ausbau des Schießstandes und luden zu bevorstehenden Veranstaltungen ein. Zum Osterschießen am 9. April ab 16 Uhr sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Am 19. März findet die Generalversammlung mit Ehrungen ab 17 Uhr im Gasthof Jöbstel in Waischenfeld statt. tw