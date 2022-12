Eine kurze Zeit dem hektischen Alltag und den Herausforderungen unserer Zeit entfliehen konnten die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtskonzerts in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Im Namen des Musikvereins Kirchehrenbach begrüßte die Vorsitzende Monika Tischner alle Anwesenden im vollbesetzen Gotteshaus.

Das Konzert eröffnete das Schülerblasorchester des Musikvereins unter der Leitung von Wojciech Grabietz mit Stücken wie „Rockin’ with the reindeer“ oder „The legacy of Christmas“ und schaffte es damit schnell, das Publikum zu begeistern.

Der Gästechor „Cantabella“ vom ortsansässigen Gesangverein Cäcilia untermalte nach der instrumentalen Einleitung die vorweihnachtliche Stimmung mit vier Gesangsstücken wie „Merry Christmas, darling“ und „Santa baby“.

Ebenfalls unter der Leitung von Dirigent Wojciech Grabietz startete im Anschluss das mit knapp 60 Musikerinnen und Musikern besetzte Jugendblasorchester in den nächsten Abschnitt des Konzerts. „Proud“, das verzaubernde „Crith Mhonadh“ und „Feliz navidad“ bildeten den ersten Abschnitt der Darbietung. Zwischenzeitlich wurden zwei Gastbeiträge des Vocalensembles „Kreuzerquer“ mit langem Applaus belohnt, ehe es instrumental weiterging. Mit dem „Weihnachtsfrieden“, „Sounds of Season“ und dem mächtigen „Fantastica“ beschloss das Jugendblasorchester das anspruchsvolle Musikprogramm. Das Jugendblasorchester ließ es sich nicht nehmen, mit zwei Zugaben den Abend zu beschließen, was von den begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern mit langen stehenden Ovationen gewürdigt wurde. red