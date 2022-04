Wie in „alten Zeiten“ konnte der CSU-Ortsverband Hallerndorf erstmals seit vielen Monaten wieder in Präsenzform einen öffentlichen Stammtisch abhalten. Das Thema des Abends konnte aktueller nicht lauten: „Von einer Krise in die nächste – Welche Auswirkungen habe die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg auf Bayern?“.

MdL und Bürgerbeauftragter der Staatsregierung Michael Hofmann stand den rund 40 Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort und gab Einblicke in die damit verbundenen politischen Entscheidungen. Unweigerlich kam auch die Energieautarkie sowie die Mobilitäts-, Strom- und Wärmewende mit all ihren Facetten aufs Tablett.

Leidenschaftliche Diskussion

Alles in allem war es ein kurzweiliger Abend mit interessanten Ansichten, mit teils leidenschaftlichen Diskussionsbeiträgen und Hintergrundinformationen.

„Dieser Austausch mit der Bevölkerung hat uns in den letzten Monaten so richtig gefehlt“, resümierte Michael Hofmann , der die Diskussion gerade auch zu kritischen Themen nicht scheute und für absolut wichtig erachtete.

Abschließend gab Pfarrer Matthias Steffel, der auch unter den Gästen war, noch einen Zwischenbericht über die Situation der 44 aufgenommenen Geflüchteten in der Seelsorgeeinheit Unterer Aischgrund ab. „Diese von Pfarrer Steffel und seinem Helferteam organisierte Hilfsaktion ist an Bürgerbeteiligung und Hilfsbereitschaft kaum zu überbieten“, fasste der Ortsvorsitzende Torsten Gunselmann zusammen und dankte allen an dieser Hilfsaktion Beteiligten für ihr überaus großes Engagement. red