Richard Schmidt aus dem Landkreis Forchheim ist während der SPD Wahlkreiskonferenz Oberfranken mit dem besten Ergebnis aller Kandidaten auf den achten Platz der Oberfrankenliste gewählt worden. 96 von 98 abgegebenen Stimmen votierten für den Physikstudenten aus Hausen. Wie aus einer Pressemitteilung der SPD hervorgeht, begeisterte der 26-Jährige mit seiner Bewerbungsrede nicht nur die jüngeren Delegierten. Sein Ziel sei es, das Bildungssystem Bayerns von der Kita bis in den Beruf von Grund auf zu reformieren. Er trete dafür an, dass Kinder nicht schon in der vierten Klasse unter dem Leistungsdruck stünden, für den späteren Karriereweg maximale Leistung bringen zu müssen. Er wolle sich zudem dafür einsetzen, dass ein guter Abschluss und damit ein Übertritt in gute Arbeit nicht maßgeblich von den finanziellen und zeitlichen Kapazitäten des Elternhauses abhänge.

Kandidaten für Bezirkswahlen

Auch die Landtags-Listenkandidatin Alexandra Prechtel aus Forchheim sieht ihren politischen Schwerpunkt darin, ein gerechtes Bildungssystem in Bayern zu schaffen. Sie wurde auf Listenplatz zwölf gewählt. Neben den Listen für die Landtagswahl wurden auch die Kandidaten für die Bezirkstagswahl bestimmt. Die Kreis- und Gemeinderätin Gerlinde Kraus wurde auf den dritten Platz der SPD-Bezirkstagsliste gewählt. Die junge Gemeinderätin Bettina Drummer aus Weilersbach vervollständigt das Quartett aus dem Wahlkreis Forchheim. Sie landete auf Listenplatz 15. red