Großen Anklang fand die Wiederbelebung der Aktion „Sommerkirche“ nach der Corona-Pandemie mit der ersten Veranstaltung in der St.-Matthäus-Kirche von Wiesenthau . Mit „einem Funken Hoffnung“ wollten Pfarrer Michael Gehret und Helmut Pfefferle aus dem „Fränkischen Genießerland rund ums Walberla“ die treue Fangemeinde von den vielen dunklen Erlebnissen zurückholen.

Dass es ein fulminanter Abend mit allen sanften Tönen über Liebe, Freundschaft und Vertrauen wurde, lag an Stefan Eichner, Sänger aus Kulmbach. Es schaffte es, fast zwei Stunden lang die Kirche mit Liedern von Reinhard Mey zum Leuchten zu bringen. Eichner schaffte es, mit Gitarre und seinem gefühlvollen Gesang ein paar Stunden eine Welt des Friedens und der Zuversicht in die volle Kirche zu holen. Mit „Nein, meine Söhne geb ich nicht“ erteilte er auch allen Kriegstreibern eine klare Absage. 14 nachdenkliche Lieder , final gekrönt von „Über den Wolken“ und „Gute Nacht, Freunde “ waren laut Pfefferle der Dank an die Zuhörer, denn „Dankbarkeit hat kein Verfalldatum“.

Großzügige Spenden ermöglichten erst diesen Abend ohne Eintrittskosten. Was die Zuhörer dann gaben, fließt in ein Forschungsprojekt von Professorin Regina Trollmann an der Uni-Kinderklinik in Erlangen. Denn „Kinder sind die wahren Opfer einer Gesellschaft, wehrlos allem ausgeliefert, was Erwachsene tun oder versäumen“, betonte Helmut Pfefferle in einer emotionalen Rede.

Den nächsten Termin in der Veranstaltungsreihe gestaltet im Wesentlichen der Landfrauenchor des Bayerischen Bauernverbandes am 7. Juli um 18 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche von Leutenbach. In weiteren Terminen werden der Marinechor von Forchheim und ein Gospelchor mitwirken. Weitere Informationen gibt es unter walberla.de. red