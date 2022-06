Die Kirchengemeinde und das Kinderhaus St. Johannis sowie das Seniorenzentrum J. H. Wichern laden zum Sommerfest am Sonntag, 26. Juni, ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Johannis-Kirche in Forchheim . Im Anschluss findet ein Rahmenprogramm auf dem Festgelände statt.Für musikalische Begleitung und die Verpflegung (Mittagessen, Kaffee und Kuchen) ist gesorgt. Im Rahmen des Sommerfestes findet um 14.30 Uhr das Kindermusical „Am großen Tisch mit Jesus“ von Andreas Hantke statt. Der Eintritt ist frei. Abgeschlossen wird der gesellige Tag um 17 Uhr mit einem Jugendgottesdienst. red