Traditionell darf die Singgemeinschaft in Pretzfeld jedes Jahr am zweiten Advent die Menschen vor Ort in der Kirche St. Kilian zum Adventskonzert begrüßen. Außer in den letzten beiden Jahren. Da fehlte nicht nur den Sängerinnen und Sängern etwas – nein, auch die Besucher konnten es kaum erwarten, nach zwei Jahren Zwangspause im Rahmen des Weihnachtsmarktes die Musik zum Advent zu genießen.

Umso erfreulicher war es, dass in diesem Jahr eine mehr als nur volle Kirche mit vielen Besucherinnen und Besuchern den weihnachtlichen Klängen lauschte. Für den Kinderchor, die „Pretzfelder Fröschla“, war es der erste gemeinsame Auftritt in diesem Format. Alle waren sehr aufgeregt, blieb doch nach dem St.-Martins-Umzug nur wenig Zeit zum Proben. Mit Liedern, die man nicht immerfort im Radio hört, sondern mit ganz besonderen, stimmungsvollen Weihnachtsliedern , die unter die Haut gehen, überzeugten die „Fröschla“ das Publikum. Beide Chorleiterinnen, Johanna Spindler und Katharina Neuner, waren von „ihren“ Kindern begeistert.

Auch die „großen“ Sängerinnen und Sänger der Singgemeinschaft freuten sich über das volle Gotteshaus und darüber, dass sich Pfarrer Florian Stark die Zeit nehmen konnte, so freundliche und wärmende Begrüßungsworte zu sprechen. Unter der Leitung von Chordirektor Udo Reinhardt durften alle mit Liedern, die auf die Weihnachtszeit einstimmen, viele Menschen erreichen.

Das Highlight des Konzertes war wie immer das Abschlusslied, welches Kinder, erwachsene Sänger und Gäste gemeinsam singen konnten. Diesmal und passend zur Kirche: „Gloria, in excelsis deo“, was soviel heißt, wie „Ehre sei Gott in der Höhe“ – ein Lobpreisen in der Weihnachtszeit, was kann es Schöneres geben! red