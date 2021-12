Neue Wahlperiode, neue Aufgaben: Silke Launert ist in der 20. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat und im Haushaltsausschuss . Dazu erklärt die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Bayreuth: „Ich freue mich sehr, die CSU in dieser Legislaturperiode im Haushalts- und Innenausschuss zu vertreten. An der Arbeit im Haushaltsausschuss reizt mich besonders der umfassende Blick, welchen man auf sämtliche politischen Ressorts erhält. Denn letztlich laufen in diesem Ausschuss alle Fäden zusammen. Als ehemalige Staatsanwältin freue ich mich zudem darauf, im Innenausschuss meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir in Deutschland auch in den kommenden vier Jahren eine Politik des starken und konsequenten Rechtsstaats verfolgen und eine Balance zwischen Humanität und Ordnung in unserem Land garantieren. Ein Blick auf den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung zeigt, dass es eine starke Innenpolitik der Union braucht, um einem Linksruck entgegenzuwirken“, meint die CSU-Politikerin laut der Pressemitteilung ihres Büros. red