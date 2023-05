Die Lebenshilfe Forchheim hat kürzlich ihre neue Fräsmaschine in Betrieb genommen. Für einen symbolischen Wert von zehn Euro hat der gemeinnützige Verein die gebrauchte Maschine von Siemens Healthineers gekauft. Benötigt wird die Maschine vor allem für die Herstellung von Schablonen und Voreinrichtungen. 190 Mitarbeiter arbeiten bei der Lebenshilfe Forchheim und ermöglichen es Menschen mit Behinderungen, am Arbeitsleben teilzunehmen.

Zukünftige Projekte geplant

Bei der Übergabe waren auch mehrere Auszubildende von Siemens Healthineers dabei. In Zukunft wollen beide Unternehmen gemeinsame Projekte umsetzen und die inklusive Zusammenarbeit intensivieren. Die Fräsmaschine kommt vom Siemens-Healthineers-Standort in Kemnath. Die Stadt liegt in der Oberpfalz. red