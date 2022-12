Am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr wird „Classic Brass“ bereits zum dritten Mal in der St.-Johannis-Kirche in Forchheim auftreten. Das weitgereiste Ensemble begrüßt das Publikum traditionell mit dem Fanfaren-Rondeau aus der ersten „Suite de Symphonies“ des Versailler Hofkomponisten Jean-Joseph Mouret und stimmt so auf einen besonders glanzvollen und zu Herzen gehenden Abend ein. Und so strömen von Jahr zu Jahr mehr Musikliebhaber in die Konzerte des zu den besten seiner Art in Europa zählenden Blechbläserquintetts. Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble seitdem bereits über 900 Gastspiele erfolgreich bestritten und neun vielbeachtete CD-Produktionen vorzuweisen.

Die fünf sympathischen Profimusiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer mittlerweile 14. Konzertsaison das Programm „Music For Your Soul “. Musik kann so viel bewirken – sie kann beflügeln, glücklich stimmen, beruhigen, entspannen, Erinnerungen wachrufen – sie ist also Balsam für die Seele. Die fünf adretten Herren von „Classic Brass“ beherrschen ein ausgesprochen breit gefächertes Repertoire, angefangen mit Werken aus der Renaissance bis hin zur Moderne. Dabei überschreiten sie gekonnt und ungezwungen sowohl nationale als auch stilistische Musikgrenzen. Zum anderen verblüfft die Leichtigkeit und Präzision des Zusammenspiels.

Besonders hervorzuheben sind die vielen eigenen Arrangements des Ensemblemitglieds Christian Fath. In seinen Bearbeitungen passt er das Repertoire genau den klanglichen Vorzügen und Begabungen seiner Kollegen an.

Umrahmt wird der Abend von einer humorvollen Moderation voller Witz und Charme. In der Konzertpause werden zudem CDs und DVDs angeboten.

Karten zu 18 Euro (Schüler und Studenten 12 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei) gibt es unter anderem im ev.-luth. Pfarramt St. Johannis, Forchheim , Zweibrückenstr. 38, Tel. 09191/727917 und in der

„Bücherstube“ (Servicepoint Fränkischer Tag), Höchstadt, Am Vogelseck 1, Tel. 09193/8692, unter www.reservix.de

und www.classicbrass.de. Restkarten zuzüglich 2 Euro sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich. red