Die Christbaumsammelaktion von ehrenamtlichen Helfern in der Gemeinde Hallerdorf erbrachte eine beachtliche Spendensumme von 1650 Euro . Das Geld wird auf die vier Kindergärten im Gemeindegebiet – den katholischen Kindergarten in Hallerndorf und den gemeindlichen Kindergärten in Willersdorf, Trailsdorf und Pautzfeld – verteilt. Stellvertretend für ihre Kolleginnen nahm Verena Gebhardt den Spendenscheck im Trailsdorfer Kindergarten entgegen.

„Damit kann sich jeder Kindergarten einen kleinen Extrawunsch erfüllen“, sagte Martin Schad bei der Übergabe.

Der Geschäftsstellenleiter der örtlichen Sparkasse, Holger Hübschmann, hatte den Betrag vor der Übergabe aufgerundet.

Die 35 freiwilligen Helfer waren am Wochenende nach Dreikönig den ganzen Tag unterwegs, um die ausgedienten Bäume in den acht Ortschaften der Gemeinde einzusammeln. Sie wurden von der Brauerei Rittmayer, der Metzgerei Bauer und der Bäckerei Burkard kostenlos mit Essen und Getränken versorgt. Die Trak-Maschinengemeinschaft Willersdorf häckselte die Bäume vor Ort. erl