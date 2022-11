Seit dem Schuljahr 2022/23 verfügt die Ritter-Wirnt-Realschule in Gräfenberg in der achten Jahrgangsstufe über eine Tabletklasse.

Vorbereitet durch das Engagement der Lehrkräfte M. Hermann, M. Knauer und C. Libera, die in enger Abstimmung mit der Schulleitung ein Konzept zur Einführung einer Tabletklasse erarbeitet hatten und als Lehrer in der Klasse jetzt auch maßgeblich bei dessen Umsetzung mitwirken, wagte sich die Schule zum Schuljahresanfang auf vorher unbekanntes Terrain.

Der Einsatz von Tablets ermöglicht es laut Mitteilung der Schulleitung den 28 Schülerinnen und Schülern der Klasse 8 b, ihre digitale Lebenswelt in den Schulalltag zu integrieren, und bietet gleichzeitig eine bessere Vorbereitung auf die Anforderungen der fortschreitend digitaler werdenden Berufswelt. In Kombination mit den etablierten Unterrichtsmedien ermöglichen Tablets zudem eine deutlich größere Bandbreite an Lehr- und Lernmöglichkeiten, mehr Abwechslung im Unterricht und daraus resultierend eine höhere Motivation der Schülerinnen und Schüler .

Der Dank der Schule galt in diesem Zusammenhang dem Kooperationspartner Siemens Healthineers , der mit schneller und großzügiger Unterstützung die Anschaffung der an der Schule notwendigen digitalen Infrastruktur ermöglichte, um das Projekt durchführen zu können. Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler der Klasse 8 b sorgten für die Ausstattung ihrer Kinder mit den notwendigen digitalen Endgeräten. red