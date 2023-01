Der Einladung des CSU-Ortsverbandes Weingarts /Kunreuth zum traditionellen Stärkantrinken mit dem Kreisvorsitzenden Michael Hofmann ( MdL ) sind zahlreiche Bürger gefolgt. Wie aus einer Pressemitteilung des Verbandes hervorgeht, fand die Veranstaltung in der griechischen Taverne in Weingarts statt.

Nachdem das letzte Stärkantrinken in Weingarts coronabedingt im Januar 2020 stattgefunden hatte, sei in dieser Zeit vieles passiert, so Ortsvorsitzender Edwin Rank. Die Gesellschaft und die Rahmenbedingungen hätten sich durch Corona, die Energiekrise sowie die Politik der Ampelkoalition und nicht zuletzt auch durch die Krawalle in Berlin stark verändert. Die CSU müsse sich deshalb den Fragen und Themen der Bürger stellen, wenn sie bei der im Herbst stattfindenden Landtagswahl wieder erfolgreich sein will.

Der Landtagsabgeordnete Hofmann ging dann in seiner Rede auf verschiedene Punkte ein: Für die CSU sei es wichtig, den Charakter der Fränkischen Schweiz zu bewahren: „Jeder Landwirt und jeder Forstwirt, der seinen Grund und Boden gut bewirtschaftet, tut mehr für das Klima als alle Klimakleber zusammen“, sagte Hofmann.

Mitsprache als Voraussetzung

Wichtig sei ihm auch, die Bürger in die Energiepolitik einzubeziehen: „Wenn die Menschen in ihren Gemeinden Windräder wollen, dann ermöglichen wir das. Das setzt Mitsprache voraus.“

Wenn diese aber nicht gesichert ist und dann Entscheidungen über die Köpfe hinweg getroffen werden, erzeuge das nur Frust und Widerstand, sagte der Kreisvorsitzende. red