Das Tourismusmanagement der Stadt Forchheim hat in Kooperation mit dem Fahrradclub ADFC Forchheim eine Radfahrkarte mit sechs Touren herausgebracht. Im Maßstab 1:31.250 sind darin Routen, Beschreibungen und dazugehörige QR-Codes enthalten, um die Touren auf das Smartphone zu laden.

Die Mitarbeiterinnen des Tourismusmanagements haben laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung die Rundtouren mit Unterstützung des ADFC dabei selbst ausgearbeitet und erprobt. Alle Routen starten an der Kaiserpfalz in Forchheim und führen in alle Himmelsrichtungen.

Es geht zum Beispiel zur Bierkellerrunde ins Aischtal nach Westen, zur Regnitz-Fähre bei Pettstadt in den Norden, ins Wiesenttal im Osten und bis zum Dechsendorfer Weiher oder Schloss Adlitz im Süden. Die neue „Forchheim-Radfahrkarte“ ist ab sofort in der Tourist-Information in der Kapellenstraße 16 für eine Schutzgebühr von drei Euro erhältlich. red