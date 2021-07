Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Kirchenplatz in Ebermannstadt ein länglicher Kanaldeckel durch bislang unbekannte Täter entwendet oder entfernt worden. Der Eigentümer stellt in diesem Zusammenhang für Hinweise zur Ermittlung des Täters eine Belohnung in Aussicht. Die Polizei Ebermannstadt erbittet diesbezügliche Hinweise unter Telefon 09194/7388-0.