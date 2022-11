Passend zu den ersten Schneeflocken begrüßte Abteilungsleiter Dominik Trautner vom Musik- und Spielmannszug das Publikum in der sehr gut besuchten Pfarrkirche St. Martin zum Adventskonzert . Es war ein erfolgreicher und feierlicher Abschluss des 70. Jubiläumsjahres.

Ein aufregendes und richtungsweisendes Jubiläumsjahr liege hinter dem Spielmannszug , so Trautner. Viel Arbeit komme in den nächsten Wochen und Monaten auf die neue Vereinsspitze zu, welche zu Beginn des neuen Jahres im neugegründeten und eigenständigen Verein des Musik- und Spielmannszug Forchheim in die Verantwortung tritt. Ein neues Vereinslogo sowie Vereinsfarben werden benötigt.

Zu Beginn des Konzertes ertönte feierlich die „Weihnachtsfanfare“ der sechs für Spielmannszüge typischen Fanfaren. Seit den 90er Jahren erklingt auch alle Jahre die vom Spielmannszug eingespielte Eröffnungsfanfare bei der Fensteröffnung am Forchheimer Weihnachtsmarkt.

Durch den Abend führte der musikalische Leiter Ralf Schuberth mit einer abwechslungsreichen und kurzweiligen Moderation. In der beeindruckenden Atmosphäre der beleuchteten Martins-Kirche zeigte der Musik- und Spielmannszug seine Vielfähigkeit und sein Können. Mit klassischen Chorälen bis hin zu schwungvollen und modernen Melodien wurde das Publikum von der Blasmusikgruppierung bereits in die die Weihnachtszeit entführt.

Bei dem Solostück für Tenorhorn, „The Story“, wurde Dirigent Josef Maderer zum Solisten. Ein besonderer Moment war der Auftritt der Blockflötengruppe unter der Leitung von Anja Schmitt und Verena Mauser sowie der Flötengruppe unter der Leitung von Lilo Penkert. Die zehn jungen Musikerinnen feierten ihre Premiere vor Publikum. Der Musik- und Spielmannszug spielt noch einmal in diesem Jahr am 3. Dezember am Hirschaider und am 4. Dezember am Forchheimer Weihnachtsmarkt. red