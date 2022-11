Die Partnerschaft von Muggendorf in der Fränkischen Schweiz mit Muggendorf in Niederösterreich (NÖ) und Muggendorf in der Steiermark hat Corona überlebt. Muggendorf im Wiesenttal war diesmal an der Reihe, seine Freunde im Piestingtal nach einem zweijährigen Aufschub zu besuchen. Das taten die Oberfranken auf Einladung zur 800-Jahr-Feier des Namensvettern.

Unter der Führung von Bürgermeister Marco Trautner startete eine 20-köpfige Delegation in Richtung Nachbarland. Im Festzelt überbrachte Trautner die Glückwünsche des Marktes Wiesenttal.

Beim Abschied gab es die Versicherung eines Besuches in Deutschland in zwei Jahren. Marco Trautner ist die dritte Generation an Wiesenttaler Bürgermeistern nach Paul Pöhlmann und Helmut Taut, welche die Verbindung weiterhin aufrechterhält. Bürgermeister Uwe Mitter ist in Muggendorf in Niederösterreich der vierte Amtsinhaber seit 1972.

Damals, vor 50 Jahren, war bereits eine Abordnung aus der Fränkischen Schweiz zum 750. Gründungsjubiläum in Österreich zu Gast. So war das Wiedersehen im Jubiläumsjahr „50 Jahre Markt Wiesenttal“ zugleich auch das 50. Jubiläum einer lange währenden grenzüberschreitenden Freundschaft.

Bereits Ende der 1960er Jahre wusste man hier, dass es einen zweiten Ort mit der Schreibweise auch in Österreich gibt. Im Mai 1972, der junge Markt Wiesenttal war noch keinen Monat alt, startete eine Abordnung aus Marktgemeinderat und Bürgern ins Nachbarland Österreich auf Erkundungstour. Später kam auch ein Muggendorf in der Steiermark hinzu.

Insgesamt besuchten sich die drei Namensverwandten bereits 26 Mal gegenseitig. Muggendorf im Piestingtal hat 522 Einwohner. Mit 51 Quadratkilometern ist es drei Quadratkilometer größer als der Markt Wiesenttal. Dass der Ort in der österreichischen Gebietsreform eine selbstständige Gemeinde geblieben ist, ist wohl den guten Beziehungen zum damaligen Landeshauptmann zu verdanken. Der Landesvater hatte in Muggendorf eine eigene Jagd. hl