In Effeltrich konnten sich alle über 80-jährigen Bürger der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in der Praxis Reinhardt im Effeltricher Ärztehaus kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen. Als Vorsitzender des VG-Rats und in Abstimmung mit dem Poxdorfer Bürgermeister Paul Steins ( CSU ) hatte der Effeltricher Bürgermeister Peter Lepper (FW) eine Initiative von Beate Reinhardt aufgegriffen. Diese hatte angeboten, mit ihren Mitarbeiterinnen ein mobiles Impfteam zu bilden, damit für alle 80-jährigen Bürger von Effeltrich , Gaiganz und Poxdorf vor Ort, also im Ärztehaus in der Forchheimer Straße, die Möglichkeit zur Impfung gegeben sei.

Die Impfprozedur

Gemeinsam lenkten Lepper und Reinhardt die Organisation der Impfprozedur in die richtigen Bahnen und bereiteten deren Umsetzung vor. Zunächst wurden rund 250 Briefe mit Informationen zur Impfung vor Ort an alle VG-Bürger bis zum Jahrgang 1941 verschickt. Um festzustellen, wie viele Impfdosen benötigt würden, forderte man alle impfbereiten Personen auf, sich in der Praxis Reinhardt telefonisch anzumelden. 203 Personen waren impfwillig - für sie bestellte man beim Impfzentrum in Forchheim die entsprechende Anzahl an Dosen des Biontech- beziehungsweise des Moderna-Impfstoffs .

Fünf Kandidaten gleichzeitig

Dadurch, dass man plante, die Impfung jeweils vier oder fünf Impfkandidaten gleichzeitig zu verabreichen, würde es nach Einschätzung von Reinhardt möglich sein, die gesamte Impfaktion tatsächlich an einem Tag zu schaffen, zumal die normale Praxis an diesem Tag geschlossen sein sollte.

Wolfgang Erner von der Verwaltung und Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich um die Beschilderung und Absperrung des Parkplatzes beim Ärztehaus , der für die Impfkandidaten reserviert sein sollte, und um den Aufbau eines von der SpVgg Effeltrich bereitgestellten Wartezeltes, das als Ruheraum nach der Impfung genutzt werden sollte. Ein Abholdienst war ebenfalls vorgesehen, den allerdings nur ganz wenige Personen in Anspruch nehmen wollten.

209 Senioren wurden geimpft

Der bestellte Impfstoff wurde tatsächlich rechtzeitig geliefert. Die Impfung fand im Erdgeschoss des Ärztehauses statt. Kurz nach 16 Uhr war man mit allen Impfungen durch: Insgesamt waren 209 Personen geimpft worden. ni