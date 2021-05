Thorsten Lehmann aus Niedermirsberg ist seit 30 Jahren leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Als er vom Fotowettbewerb der Stadt Waischenfeld zur Gestaltung des neuen städtischen Internetauftritts erfuhr, machte er sich mit seiner Kamera mehrmals auf den Weg ins obere Wiesenttal, um einmalige Bilder für diesen Wettbewerb zu schießen.

41 Fotografen beteiligten sich mit insgesamt 166 Fotos an diesem Wettbewerb. Thorsten Lehmann hätte sich nicht träumen lassen, dass er mit zwei seiner Bilder gleich die ersten beiden Plätze belegt, und zwar Platz 1 mit seinem Foto „ Burg Rabeneck – Sonnenuntergang im Herbst“ in der Kategorie „Landschaft und Natur“ und Platz 2 mit „ Burg Waischenfeld im Frost bei -19 Grad Celsius“ in der Kategorie „Objekte und Ortsteile “. Mit diesen Fotos hatte Lehmann die Jury, bestehend aus Bürgermeister Thomas Thiem ( CSU ) und seinen Mitarbeitern Adolf Hofmann und Michaela Jöbstel von der städtischen Tourist-Info, begeistert. Der 52-jährige Niedermirsberger arbeitet als Fluggerätemechaniker bei der Lufthansa-Technik in München. Sein Lebensmittelpunkt liegt aber in dem kleinen Ort Niedermirsberg in der Fränkischen Schweiz. „Die Fotografie habe ich vor über 30 Jahren für mich entdeckt. Was das Fotografieren besonders für mich macht, ist das Einfangen außergewöhnlicher Momente“, sagt Lehmann. Diese besonderen Momente können ein Sonnenuntergang in der Heimat, ein Gewitter oder auch der Familienurlaub sein. Seine Kamera hat Lehmann bei jeder Gelegenheit dabei. Besonders interessiert ihn neben der Natur-, Makro- und Landschaftsfotografie auch die Langzeitbelichtung mit Fokus auf die Milchstraße im All. Platz 3 belegte der Oberösterreicher Klemens Haas in der Kategorie „Landschaft und Natur“ mit seinem Foto vom Weiher in Eichenbirkig, das er „Novemberweiher“ nennt. Die beiden vierten Plätze gingen an Hanspeter Müller aus Hollfeld mit seinem Bild „Waischenfeld“ und Timmy Hohen­ecker aus München mit dem Titel „Farbenfroher Beutel “.

27 Aufnahmen hatten die Endrunde erreicht. Diese werden künftig auf der neuen Internetseite der Stadt in einer Fotogalerie zu sehen sein. Jeder Preisträger erhielt einen Waischenfeld-Bierkrug, Waischenfeld-Regenschirm und eine Powerbank der Stadt und nach dem erreichten Rang eine entsprechende Anzahl von „Wiesent-Talern“ sowie eine Urkunde. Außerdem wird es bald Postkarten mit den Siegerbildern geben, die in der Tourist-Info erworben werden können.