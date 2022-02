Die Neuauflage der Broschüre „Entdeckertouren mit dem Wohnmobil “ zeigt die Vielfalt der Burgenstraße, die vorbei an über 60 Burgen und Schlössern von Mannheim über Heidelberg, Rothenburg ob der Tauber, Nürnberg und Bamberg nach Bayreuth führt und dabei das Neckartal, das Hohenloher Land und die Fränkische Schweiz passiert.

40 Wohnmobilstellplätze

Als Reisebegleiter stellt der Prospekt nicht nur über 40 Wohnmobilstellplätze vor, sondern gibt auch Einkehr-, Einkaufs- und Freizeittipps für die Gestaltung einer individuellen Tour entlang der Burgenstraße – von der Besenwirtschaft über Bio-Spezialitäten bis zum Höhlenbesuch.

Empfehlungen

Weitere Punkte sind die Übersicht mit detaillierten Informationen zur Ausstattung der Stellplätze und Empfehlungen für Spazierwege direkt ins Grüne – besonders für Hundebesitzer interessant.

Die Broschüre , die die Burgenstraße in fünf Etappen zwischen 83 und 178 Kilometern Länge vorstellt, kann kostenlos im Onlineshop der Burgenstraße oder bei der Geschäftsstelle in Heilbronn bestellt werden, E-Mail info@burgenstrasse.de, Telefon 07131/973501-0.

Die Ferienstraße

Die 1954 ins Leben gerufene Burgenstraße zählt zu den traditionsreichen Ferienstraßen Deutschlands. Beginnend in Mannheim führt sie 780 Kilometer nach Bayreuth, vorbei an mehr als 60 Schlössern und Burgen durch die Landschaften des Neckartals, der Fränkischen Schweiz und des Frankenwaldes. Die Touristikroute gewährt Reisenden einen historischen Einblick in das Mittelalter, den Barock und den Klassizismus. Weitere Informationen unter www.burgenstrasse.de. red