In Walkersbrunn war symbolischer Baubeginn mit kommunalen Vertretern für gleich zwei Solaranlagen des Unternehmens Anumar (Ingolstadt).

„Es ist schön, dass wir mit diesen Solarparks in der gesamten Region einen Schritt weiter vorankommen, was die Solarenergie angeht. Die PV-Anlagen sind sowohl für regionale Ökologie als auch Ökonomie ein gutes Projekt“, betonte der Forchheimer Landrat Hermann Ulm ( CSU ). Auf gut 20 Hektar werden in den nächsten Wochen zwei Solaranlagen von Anumar mit insgesamt 20 MWp Leistung entstehen. Der Gräfenberger Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW) sagte: „Danke an die Verpächter! Als Kommune sind wir auf die Flächen der Eigentümer angewiesen und können dann im weiteren Genehmigungsverfahren nur unterstützen.“

Der Anumar-Geschäftsführer Markus Brosch nannte einige technische Daten und Zahlen: „Jährlich werden nach Fertigstellung mit 50 000 Modulen etwa 21 GWh Sonnenstrom erzeugt. Bilanziell können damit mehr als 5000 Haushalte versorgt werden.“ Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2022 geplant.

Anumar projektiert, errichtet und betreibt Solarkraftwerke in Deutschland und Chile. Seit der Unternehmensgründung 2010 wird sukzessive der Eigenbestand an Photovoltaikanlagen ausgebaut. Das Portfolio umfasst nach Unternehmensangaben inzwischen eine Gesamtleistung von über 300 MW, unter anderem auch das größte Solarkraftwerk Bayerns (Solarpark Schornhof). Weitere Betätigungsfelder sind Stromlieferungen an Energieversorger und Unternehmen sowie der Erwerb von Projektrechten und Bestandsanlagen. red