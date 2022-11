Die diesjährige Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Kirchehrenbach fand im Gasthaus Sponsel statt. Die SPD Kirchehrenbach zählt laut Pressemitteilung derzeit 34 Mitglieder.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Laurenz Kuhmann gab es von ihm einen kurzen Rückblick auf das letzte Jahr. Geschuldet durch die Pandemie konnten jedoch zahlreiche Aktionen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden.

Kuhmann versprach aber, dass man wieder an dem Anknüpfen will, was vor Corona die Partei auszeichnete, wie den Veranstaltungen, die wohl einzigartig im Ort sind. Besonders erfreulich war für ihn die gelungene 20-Jahr-Feier im Oktober. Diese Veranstaltung hat gezeigt, dass die Helfer und Unterstützer des SPD-Ortsvereines wieder präsent sind.

Anschließend wählte man in geheimer Wahl Laurenz Kuhmann wieder einstimmig zum Ortsvorsitzenden. Als Stellvertreter wurde Siegfried Adami gewählt. Jordan Walter wurde wieder das Vertrauen als Kassier ausgesprochen. Als Pressesprecher fungiert wieder Siegfried Adami. Schriftführer ist Oliver Hieber. Beisitzer sind Gerhard Hofmann und Anja Gebhardt.

Laurenz Kuhmann, Walter Jordan und Anja Gebhardt wurden als Delegierte zur Kreisdelegiertenkonferenz gewählt.

Bei der anschließenden Aussprache wurde festgestellt, dass

der traditionelle Gänsemarsch nach Oberehrenbach am 19. November stattfinden soll. Auch an der Christbaumversteigerung möchte man festhalten.

Abschließend war man sich einig, dass es auch im nächsten Jahr eine Klausurtagung geben soll. Fraglich ist nur, ob diese wieder auf Burg Feuerstein durchgeführt werden kann. red