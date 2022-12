Nach zweijähriger Zwangspause fand in diesem Jahr wieder das traditionelle vorweihnachtliche Konzert in Weingarts statt, das seit vielen Jahren stets am dritten Adventssonntag vom Gesangverein „Germania“ und dem Musikverein Weingarts in der St.-Georg-Kirche veranstaltet wird. Im gut besuchten Gotteshaus, das Pfarrer Michael Gehret für diesen Zweck zur Verfügung stellte, eröffnete die Blaskapelle unter der Leitung von Andreas Pleichinger mit dem „Hendelian Song“ den vorweihnachtlichen Abend.

Der Vorsitzende des Gesangvereins Matthias Kügel konnte in seiner Begrüßung als Gäste neben Kunreuths Bürgermeister Ernst Strian und dessen Vize Edwin Rank als Vertreter des Hausherren auch Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und Alt-Bürgermeister Konrad Ochs, zu dem Benefizkonzert willkommen heißen, das wieder unter dem Motto „gemeinsam“ stand. Daraufhin traten erst der Kinder- und dann der Jugendchor der Germania auf, die beide unter der Leitung von Alexandra Goeß-Schmitt stehen und brachten unter anderem die Maierhofer-Lieder „Engel gucken schon ums Eck“ und „The Rose“ gekonnt dar. Auch die Flötengruppe des Musikvereins, unter der Führung von Carina Pleichinger, wusste im Anschluss mit drei kleinen Stücken, so auch mit dem Weihnachtsklassiker „ Jingle Bells “ sehr zu gefallen.

Nun trat der gemischte Chor der Germania, der ebenfalls unter der Leitung von Alexandra Goeß-Schmitt steht, auf und sang, zunächst gemeinsam mit dem Kinderchor die „Kleine weiße Friedenstaube“, sowie danach als Erwachsenenchor bravourös unter anderem „Im Dunkel naht die Weihnacht“. Spätestens als die Blaskapelle danach ein beschwingtes Medley klassischer deutscher Weihnachtslieder intonierte, waren alle Teilnehmer vollends in vorweihnachtlicher Stimmung. Den Höhepunkt des Konzert stellte anschließend der gemeinsame Auftritt von Blaskapelle und gemischtem Chor dar, die mit „Follow the Star“ von Ed Huckeby alle Zuhörer in der St.-Georg-Kirche gekonnt in ihren Bann zogen.

Nach dem Schlusswort von Matthias Kügel sangen sämtliche Akteure gemeinsam mit den Besuchern zum Ausklang „Macht hoch die Tür“. Bei Lebkuchen und Glühwein konnte das vorweihnachtliche Konzert im Pfarrhaus besinnlich ausklingen. Der Spendenerlös von fast 800 Euro kommt zu gleichen Teilen der Jugendarbeit der beiden Vereine sowie einem karitativen Zweck zugute. Edwin Rank