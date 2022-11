Der Landkreis Forchheim lädt nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause zum Konzert der Kulturpreisträger am ersten Adventssonntag in die Basilika Gößweinstein ein. Mitwirkende am 27. November um 16 Uhr sind das Ensemble Hundshaupten, der Dekanatskammerchor Sonorité (erstmals unter Leitung der Dekanatskantorin Michaela Kögel), das Holzbläserensemble Goodwood (Bild) des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen sowie der Basilikakantor Georg Schäffner, in dessen Händen auch die Programmgestaltung liegt. Karten zum Preis von zehn Euro sind erhältlich beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, in der „Bücherstube an der Martinskirche“ und in der Lotto-Annahmestelle Kefferstein in Forchheim sowie im „Haus des Gastes“ und im Basilikaladen (sonntags geöffnet) in Gößweinstein .

Foto: Musikverein Forchheim-Buckenhofen